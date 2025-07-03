Adıyaman'da F-16 Heyecanı: Anadolu Kartalları Tatbikatı Gerçekleşti

Konya'da gerçekleştirilen geniş kapsamlı Anadolu Kartalları Tatbikatı kapsamında Adıyaman semalarında aniden beliren F-16 savaş uçağı, kentte büyük heyecana neden oldu.

Tatbikat çerçevesinde Adıyaman üzerinde uçuş gerçekleştiren savaş uçağını gören vatandaşlar, ilk anda neye uğradığını şaşırarak kısa süreli panik yaşadı. Ancak uçağın gökyüzünde sergilediği manevralar ve ardından uçağın kuyruk kısmında Türk bayrağının görülmesiyle tatbikat olduğu anlaşıldı. Durumu fark eden vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Gökyüzünde daireler çizen ve akrobatik hareketler sergileyen F-16, dakikalarca ilgiyle izlendi. Bölgeden ayrılmadan önce gökyüzünde son kez dalış gerçekleştiren uçağın görüntüsü, cep telefonlarına kaydedildi.

Vatandaşlar, yaşadıkları heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

"Uçağı ilk fark ettiğimizde büyük bir gürültü duyduk ve ne oluyor diye korktuk. Daha sonra arkasındaki Türk bayrağını görünce ve olayın tatbikat olduğunu anlayınca rahatladık. Kartalların Adıyaman semalarında uçması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Allah onların tırnağına taş değdirmesin." - ADIYAMAN