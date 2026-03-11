Haberler

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'nden iftar programı

Güncelleme:
Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programında esnaf camiasının dayanışmasını ön plana çıkardı. Birlik Başkanı Ziya Duranay, programa katılanlara teşekkür ederek Ramazan'ın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini ifade etti.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından iftar programı düzenlendi.

Programa oda başkanları, yönetim kurulu üyeleri, esnaf kefalet kooperatifi başkanları, yöneticiler, kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. İftar programında esnaf camiasının dayanışması ve Ramazan ayının manevi iklimi ön plana çıktı. Programın ardından açıklama yapan Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, iftar davetine katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Duranay, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirilen programın güzel bir atmosferde tamamlandığını belirterek, "Programa katılarak bizleri onurlandıran oda başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, Esnaf Kefalet Kooperatifi başkanlarımıza, yöneticilerimize, kıymetli çalışma arkadaşlarımıza ve değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir dönem olduğuna dikkat çeken Duranay, "Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İftar programı, davetlilerin sohbet etmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ADIYAMAN

