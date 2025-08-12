Adıyaman'da Esnaf Çocuklarına Yönelik Yaz Kur'an Kursu

Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan yaz Kur'an kursu, sanayi sitesinde çalışan esnaf çocuklarına yönelik dini eğitim veriyor. Kurslar, camiye gelebilecek imkanı olmayan çocuklar için atölyelerde gerçekleştirilerek manevi gelişime katkıda bulunuyor.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Müftülüğüne bağlı Küçük Sanayi Camii'nde başlatılan "Esnaf çocukları ve çıraklara yönelik yaz Kur'an kursu" kapsamında, sanayi sitesinde çalışan çırak ve esnaf çocuklarına dini eğitim veriliyor.

Cami odaklı eğitim modeline göre planlanan kurslarda, camiye gelme imkanı olmayan çıraklara yönelik dersler doğrudan sanayi atölyelerinde gerçekleştiriliyor. Böylece gençler hem çalışıyor hem de dini bilgilerle donatılıyor. Programı yürüten din görevlileri, haftalık planlamalarla atölyelere giderek çocuklara Kur'an-ı Kerim okuma, temel dini bilgiler ve ahlak eğitimi veriyor. Din görevlileri yaptığı açıklamada, esnaflık kültürünün geleneksel ve toplumsal bir değer olduğuna dikkat çekerek, bu kültürün dini eğitimle beslenmesinin önemli olduğunu vurguladı. Din görevlileri, "Esnaf çocuklarının eğitimi sadece onların geleceği için değil, toplumun ahlaki yapısının inşası açısından da büyük önem taşımaktadır. Camimiz, bu sorumluluğun merkezinde yer almaya devam edecektir" dedi.

Atölyelere taşınan bu eğitim modeli, hem gençlerin manevi gelişimine katkı sunuyor hem de iş hayatına erken adım atan çocuklara değer temelli bir rehberlik sağlıyor. Veliler ve sanayi esnafı da uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
