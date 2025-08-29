Adıyaman'da Drone Destekli Trafik Denetimleri Başladı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki yoğun cadde ve noktalarda drone destekli trafik denetim yaptı.

Yapılan uygulamalarla, özellikle trafik akışını bozan hatalı parklara hızlı şekilde müdahale ediliyor.

Trafik ekipleri, şehrin ana arterlerinde gerçekleştirdikleri bu denetimlerle hem trafik sıkışıklığını önlemeyi hem de vatandaşların güvenliğini artırmayı hedefliyor. Havadan yapılan görüntülemelerle tespit edilen kural ihlallerine anında müdahale edilirken, trafik düzeni de daha etkin şekilde sağlanıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Drone destekli denetimlerimizle daha güvenli yollar ve huzurlu trafik için çalışıyoruz. Trafik kurallarına uymak bir tercih değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Her trafik kuralı, bir hayatı korur" denildi.

Yetkililer, denetimlerin ilerleyen günlerde de kesintisiz devam edeceğini ve kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti. - ADIYAMAN