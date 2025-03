Adıyaman'da Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Adıyaman'ın Besni ilçesi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, aile yılı kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Depremde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Down sendromlu bireyler bir araya geldi. İlçede bulunan özel bir restoranda gerçekleştirilen programa Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Osman İde, Kaymakam Adayı Burak Katrancıoğlu, Besni Sosyal Hizmet Müdürü Mustafa Orhan, kurum personelleri, down sendromlu çocuklar, depremde ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar ile yakınları katıldı. Özel gecede, çocuklara milli ve kültürel değerlerin aktarılması, özel durumlu bireylerin sosyalleşmesi ve kendilerini yalnız hissetmemesi amaçlandı. Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen yetkililer, onların mutluluğuna ortak oldu.

Program, çocukların neşeli anları ve duygu dolu sohbetlerle sona erdi. - ADIYAMAN