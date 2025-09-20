Haberler

Adıyaman'da Domuz Sürüsüne Çarpma Tehlikesi

Adıyaman'da Domuz Sürüsüne Çarpma Tehlikesi
Adıyaman-Gölbaşı karayolunda aniden yola çıkan domuz sürüsü, bir otobüs ve motosiklet sürücüsünün yaşadığı tehlikeli anları kameralara yansıttı. Motosiklet sürücüsü, domuzlara çarpmamak için karşı şeride geçti.

Adıyaman'da, karayoluna aniden çıkan domuz sürüsü saniye saniye kameralara yansıdı. Duramayan bir motosiklet, domuz sürüsüne çarpmamak için karşı şeride geçti.

Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan bir aracın önüne Şambayat Beldesi yakınlarında domuz sürüsü çıktı. Gecenin karanlığında Adıyaman- Gölbaşı Karayoluna inen domuz sürüsünü son anda fark eden araç sürücüsü sürüye çarpmamak için fren yaparak güçlükle durdu. Bu esnada arkadan gelen bir motosiklet sürücüsü ise yaptığı frenlere rağmen duramayarak ani bir refleksle sürüye ve önünde duran araca çarpmamak için yolun karşı şeridine geçti. Yaşanan olay aracın kamerasına ise saniye saniye yansıdı. Karşı şeride geçen motosiklet daha sonra yeniden kendi şeridine geçerek yoluna devam etti. Bir süre duran trafik, sürünün yoldan çıkmasının ardından devam etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
