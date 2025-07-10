Adıyaman'da Depremzede 100 Çifte Toplu Düğün

Konya İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ve Mehir Vakfı, " Adıyaman'da Yuvalar Kuruyoruz" projesi çerçevesinde depremzede 100 çiftin toplu düğününü yapacak.

6 Şubat depremlerinden sonra bölgede yaralar sarılmaya devam ediyor. " Adıyaman'da Yuvalar Kuruyoruz" projesi çerçevesinde Konya İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ve Mehir Vakfı, Adıyaman'da 19 Temmuz Cumartesi günü 100 çiftin toplu düğün törenini gerçekleştirecek. Organizasyonla ilgili bir otelde bilgirlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan MEHİR Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, Adıyaman'da gerçekleştireceklerini toplu düğün organizasyonunun hayırlı olmasını diledi. Toplantıda konuşan Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, projenin deprem bölgelerinde devam eden yardım çalışmalarının bir parçası olduğunu ifade ederek, "İhtiyaç Sahipleri İçin Yuvalar Kuruyoruz' projemizin deprem bölgelerinde gerçekleştirdiğimiz toplu nikah merasimlerimizin önceki safahatinde Hatay, Kahramanmaraş, ve Malatya'da iyilik yürüyüşümüze devam etmiştik. Dördüncü durağımız durağımız olan ' Adıyaman'da Yuvalar Kuruyoruz' toplu düğün ve çeyiz yardımı programı ile Adıyaman'daki ihtiyaç sahibi nişanlı 100 çiftimize umut olmak üzere yola çıkmış bulunmaktayız. Mehir Vakfı ve Mehir Aile Derneği ile birlikte yürüttüğümüz bu anlamlı proje ile 100 çiftimizin yüzünde tebessüm olacağız" dedi.

Programda konuşan Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu da, deprem bölgesi olan Adıyaman'da yapılacak olan bu toplu nikah programının kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi.

Mehir Aile Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tekin de, Adıyaman'da 100 nişanlı çiftin toplu nikah ve düğün programını gerçekleştireceklerini belirterek, "Kardeşlerimizin yaralarını sarmak için buradayız. Hayalleri enkaz altında kalan Adıyamanlı nişanlı çiftleri sizlerin destekleriyle hayallerine kavuşturuyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA