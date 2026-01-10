Adıyaman'da deprem şehidi gazeteciler anıldı

Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden gazeteciler mezarları başında anıldı.

Asrın felaketi olarak kabul edilen 6 Şubat depremlerinde köşe yazarından muhabire, dizgiciden gazete sahibine 14 basın mensubu hayatını kaybetti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde meslektaşları onları unutmadı. Hayatını kaybeden gazetecilerin mezarlarını ziyaret eden gazeteciler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, "Asrın felaketi 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden gazeteci meslektaşlarımız 18 kişiydi. Bunun 14'ü Adıyaman'dan şehit verdik. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi, ağabeylerimizi mezar başlarından anmak için ilk geldiğimiz nokta burası oldu. Arkadaşlarımızı unutmuyoruz, asrın felaketini unutmuyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın, mekanları cennet olsun. Gazeteci meslektaşlarımız her zaman kalbimizdeler, unutmayacağız" diye konuştu.

Hayatını kaybeden gazetecilerin meslektaşları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü üzüntü içinde geçirdiklerini ifade etti. - ADIYAMAN