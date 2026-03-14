Deprem konutları yakınında yakılan ateş paniğe neden oldu
Adıyaman'da Örenli Deprem Konutları çevresindeki yakılan ateş nedeniyle yükselen siyah duman, vatandaşlarda kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Bazıları olayın bir yangın olduğunu düşünürken, dumanın atık malzemelerin yakılmasından kaynaklandığı anlaşıldı.
Deprem konutlarının bulunduğu alandan yükselen kara dumanları gören bazı vatandaşlar, bölgede ev yangını çıktığını düşünerek tedirginlik yaşadı. Yükselen siyah dumanların atık malzemelerin yakılmasından dolayı olduğunu fark eden vatandaşlar rahat bir nefes alarak ateşin yakılmasına da tepki gösterdi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı