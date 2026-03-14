Deprem konutları yakınında yakılan ateş paniğe neden oldu

Adıyaman'da Örenli Deprem Konutları çevresinde yakılan ateş, yükselen yoğun siyah duman vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem konutlarının bulunduğu alandan yükselen kara dumanları gören bazı vatandaşlar, bölgede ev yangını çıktığını düşünerek tedirginlik yaşadı. Yükselen siyah dumanların atık malzemelerin yakılmasından dolayı olduğunu fark eden vatandaşlar rahat bir nefes alarak ateşin yakılmasına da tepki gösterdi. - ADIYAMAN

