Heyelan sonrası kurulan dairesel köy, sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor

Adıyaman'da heyelan tehlikesi nedeniyle taşınan ve dairesel yerleşim planıyla yeniden inşa edilen Kuşakkaya köyü, sıra dışı mimarisiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya köyü, 1970'li yıllarda eski yerleşim alanında meydana gelen heyelan nedeniyle afet riski taşıyan bölgeler arasında yer aldı. Yapılan incelemelerin ardından köyün daha güvenli bir alana taşınmasına karar verildi.

Yeni yerleşim alanı için hazırlanan proje kapsamında köy, alışılmış yerleşim düzenlerinden farklı olarak dairesel planla tasarlandı. İnşasına 1973 yılında başlanan köyde 82 afet konutu inşa edildi. Tamamlanan konutlar 1982 yılında hak sahiplerine teslim edildi.

Aradan geçen yıllara rağmen mimari özelliğini koruyan köy, havadan görüntülendiğinde ortaya çıkan dairesel yapısıyla ilgi görüyor. Bölgeyi ziyaret eden fotoğrafçılar ve gezginler, farklı yerleşim planı nedeniyle köyü ziyaret ederek görüntülüyor.

Köy sakinlerinden 76 yaşındaki Kamber Oğuz, "Bize anlatılanlara göre burası Selanik Projesi örnek alınarak yapılmış. O dönem hatta müteahhitte ben kendim sordum bunu projenin Selanik'teki benzer bir yerleşimden esinlenilerek hazırlandığı söylediğini" ifade etti.

Kuşakkaya Muhtarı Hasari Oğuz ise köyün kuruluş sürecine değinerek,"1970'li yıllarda bizim köy yukarıda olduğu için orada toprak kayması oldu. Toprak kaymasından dolayı milletin başvurmasıyla o zamanki muhtarlarımız ve köy heyeti başvuru yaptı. Başvurudan sonra bu proje çıktı. Bu projeye Selanik Projesi diyorlar. 1972 yılında başladı, 1982-1983 yılında da millet evlerine girdi. Köyün yuvarlak olması nedeniyle baktığın zaman çok güzel bir şekli, şeması var. Türkiye'de bir ilktir, sanmıyorum başka bir yerde olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı