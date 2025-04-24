Adıyaman'da Çocuklar İçin 23 Nisan Sürpriz Etkinliği
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında alışveriş merkezinde çocuklara yönelik eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Yüz boyama, dama ve satranç gibi aktivitelerin yanı sıra jandarma araçlarına da bindirilen çocuklar, etkinlikte keyifli anlar yaşadı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çocuklara sürpriz 23 Nisan etkinliği düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde program düzenledi. Jandarma ekiplerince düzenlenen etkinlik kapsamında çocukların yüzlerine boyamalar yapılarak aynı zamanda dama, santraç gibi oyunlar oynandı. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte çocuklar jandarma motor ve araçlarına da bindirildi.
Çeşitli hediyelerin de verildiği program da çocuklar jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel