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Adıyaman'da Çimen-Kavaklı köy yolu çökmeler ve çukurlar yüzünden sürücüleri zorluyor

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Adıyaman'da Çimen-Kavaklı köy yolu çökmeler ve çukurlar yüzünden sürücüleri zorluyor
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Adıyaman'da Çimen Köyü ile Kavaklı Köyü arasındaki yolda çökmeler ve çukurlar oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Sürücüler otomobillerinin zarar görmesinden ve kaza yapmaktan endişe ederek İl Özel İdaresi'nden yolun onarılmasını istiyor.

Adıyaman'da çökme ve çukurlardan geçilmeyen köy yolu sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Adıyaman merkeze bağlı Çimen Köyü ile Kavaklı Köyü arasındaki ulaşımı sağlayan yolun bazı bölümlerinde zamanla çökmeler meydana gelirken, çok sayıda çukur oluştu. Yol yüzeyindeki bozulmalar nedeniyle güzergahı kullanan sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Özellikle çukurların yoğun olduğu noktalarda otomobillerinin zarar görmesinden ve çukurdan kaçmak isterken kaza yapmaktan endişe eden sürücüler, İl Özel İdaresi yetkililerinin yola çözüm sağlamasını istedi. Yolun mevcut durumunun ulaşımı olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlar, sorunun daha da büyümeden giderilmesini talep etti.

Güzergahı sık kullanan vatandaşlar, Çimen ve Kavaklı köyleri arasındaki yolun bakım ve onarımdan geçirilmesini isteyerek, Adıyaman İl Özel İdaresi yetkililerine çağrıda bulundu.

Vatandaşlar, yol yüzeyindeki çökmelerin ve çukurların giderilerek ulaşımın daha güvenli hale getirilmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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