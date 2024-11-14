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Adıyaman'da Çift Başlı Kertenkele Bulundu

Adıyaman'da Çift Başlı Kertenkele Bulundu
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Adıyaman merkezde bir vatandaş, arazi gezintisi sırasında karşılaştığı çift başlı kertenkeleyi cep telefonuyla görüntüledi ve şaşkınlığını paylaştı.

Adıyaman'da, bir vatandaş tarafından görüntülenen çift başlı kertenkele şaşırttı.

Adıyaman merkez Gazihandede Yolu yakınlarında bir vatandaş, kendi arazisinde gezindiği esnada çift başlı bir kertenkeleye denk geldi. Önce yanlış gördüğünü düşünen vatandaş daha sonra kertenkeleyi yakalayarak inceledi. Kertenkelenin çift başlı olduğunu ve yanlış görmediğini anlayan vatandaş, kertenkeleyi cep telefonuyla görüntüledi. Vatandaş, çift başıyla şaşırtan kertenkeleyi fotoğrafladıktan sonra serbest bıraktı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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