Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
3 gazeteci neden gözaltında? Bakan Tunç'tan açıklama geldi

3 gazeteci neden gözaltında? Bakan Tunç'tan açıklama var
'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi

Getir götür işlerinden patronluğa! İşte baş sorumlu Halit'in hikayesi
Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti

Bakanlık, vatandaşı kandıran 5 peynir markasını ifşa etti

Adıyaman'da Çevre Yolu Projesinde Yüzde 80 İlerleme Kaydedildi

Adıyaman'da Çevre Yolu Projesinde Yüzde 80 İlerleme Kaydedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 9 kilometrelik çevre yolu projesinin yüzde 80'inin tamamlandığını ve projenin kalıcı konutlar tamamlanmadan hizmete sunulacağını açıkladı. Ulaşımda büyük rahatlama sağlayacak yolun Adıyaman'a büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 9 kilometrelik çevre yolu projesi ile ilgili çalışmaların durumunu ve projedeki yeni gelişmeleri açıkladı.

Çevre yolu projesindeki çalışmaların yüzde 80 oranında tamamlandığını belirten Milletvekili Alkayış, yolun kalıcı konutlar bitmeden hizmete açılacağını söyledi. AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, projenin başladığı günden bugüne kadar geçen 8 aylık süre zarfında yüzde 80 oranında ilerleme kaydedildiğini belirtti. 25 metre genişliğinde inşa edilen yolun tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman'ın ulaşımda büyük bir rahatlama yaşayacağını vurgulayan Alkayış, "Tamamlanacak olan bu projenin ilimize çok yakışacak. Çok büyük emek ve gayret çerçevesinde kalkınma hamlelerine devam ediyoruz. Söz konusu yol, kalıcı konutlarımız tamamlanmadan önce bitirilecek ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Ulaşım günümüzde en büyük ihtiyaçlardan biridir. Yüksek bir maliyetle ilimize kazandırılacak bu yolun projenin ilk halinden daha da geniş kapsamlı olarak yapılmaya devam ediyor. Yol tamamlandığında ise Adıyamanlı vatandaşlarımızın günlük yaşamlarında çok büyük kolaylıklar sağlayacak" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
img

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
img

Galatasaray'dan Mert Hakan'a olay yaratacak gönderme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Napoli, Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddettiler
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.