Adıyaman'da Beton Mikserinin Trafikte Döküm Yapmasına Tepki

Adıyaman'da Beton Mikserinin Trafikte Döküm Yapmasına Tepki
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir beton mikserinin karayoluna beton dökmesi, vatandaşların tepkisini çekti. Trafikte sorun yaratan bu olayın ardından, cezai işlemlerin artırılması gerektiği vurgulandı.

Adıyaman'da bir beton mikserinin karayoluna beton dökerek ilerlemesi tepkilere neden oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçe merkezinde bir beton mikseri yoğun trafikte ilerlediği sırada yola beton boşalttı. Mikserden yola dökülen betondan dolayı duruma tepki gösteren vatandaşlar, döküm esnasını cep telefonu kameralarıyla da görüntüledi. Trafiği tehlikeye düşüren bu tür şahıslara yönelik çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, cezai işlemlerin ağır olmasını dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
