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Adıyaman'da Aniden Bastıran Dolu, Vatandaşları Şaşırttı

Adıyaman'da Aniden Bastıran Dolu, Vatandaşları Şaşırttı
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde etkili olan yağmurun ardından aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı çevreyi beyaza bürüyerek vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dolu, meyve ağaçlarına ve bitkilere zarar verdi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde etkili olan yağmurun ardından aniden bastıran dolu çevreyi beyaza bürüdü.

Samsat ilçesinde öğleden sonra etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika yağan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Vatandaşlar doludan korunmak için ev ve işyerlerinin saçaklarının altına sığındı.

Vatandaşlar, dolu yağışını şaşkınlıkla karşılarken, dolu meyve ağaçları ve bitkilere zarar verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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