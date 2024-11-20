Adıyaman'da Aniden Bastıran Dolu, Karayolunu Beyaza Bürüdü
Sincik- Kahta Karayolu Doluca Köyü yakınlarında meydana gelen dolu yağışı, yolu beyaza bürüdü ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu, yerini yağmura bıraktı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde aniden bastıran dolu, karayolunu beyaza bürüdü.
Sincik- Kahta Karayolu Doluca Köyü yakınlarında dolu yağışı meydana geldi. Dolu yağışından dolayı yolu kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Ulaşım hızının durma seviyesine geldiği yolda yol beyaza büründü. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yerini daha sonra yağmura bıraktı. - ADIYAMAN
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