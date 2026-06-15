Akrabalar arasında kavga: 3 gözaltı

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Adıyaman Merkez Kayalık Mahallesi 2423 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, olayla bağlantılı olduğu öğrenilen 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı