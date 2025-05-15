Adıyaman'da Aile Haftası Yürüyüşü Düzenlendi

Adıyaman'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Aile Haftası" yürüyüşüne katılan yüzlerce kişi ellerindeki dövizlerle yürüdü.

Adıyaman Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde "Aile Haftası" yürüyüşü gerçekleştirildi. Mimar Sinan Parkı'nda bir araya gelen protokol üyeleri, özel ve engelli bireyler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerindeki dövizlerle, bedensel engelliler ise akülü araçlarıyla farkındalık oluşturdu. - ADIYAMAN