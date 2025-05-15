Adıyaman'da Aile Haftası Yürüyüşü Düzenlendi

Adıyaman'da Aile Haftası Yürüyüşü Düzenlendi
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Adıyaman'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aile Haftası yürüyüşünde yüzlerce kişi, farkındalık oluşturmak amacıyla dövizlerle yürüdü. Yürüyüş, Mimar Sinan Parkı'ndan Demokrasi Parkı'na kadar sürdü.

Adıyaman'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Aile Haftası" yürüyüşüne katılan yüzlerce kişi ellerindeki dövizlerle yürüdü.

Adıyaman Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde "Aile Haftası" yürüyüşü gerçekleştirildi. Mimar Sinan Parkı'nda bir araya gelen protokol üyeleri, özel ve engelli bireyler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerindeki dövizlerle, bedensel engelliler ise akülü araçlarıyla farkındalık oluşturdu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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