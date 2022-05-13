Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi - Haberler

Afad Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 19.23'te merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Yerin 4.95 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman ve Malatya illerinde ve ilçelerinde hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel