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Adıyaman'da 3 yıl sonra araç kamerası enkazın yerine yeni yaşamı görüntüledi

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Adıyaman'da 3 yıl sonra araç kamerası enkazın yerine yeni yaşamı görüntüledi
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Adıyaman'da depremden yaklaşık 20 gün sonra çekilen araç kamerası görüntüleri ile 3 yıl sonra aynı güzergahta kaydedilen görüntüler büyük değişimi ortaya koydu. Enkazla kaplı bölgede yeni binalar yükselirken vatandaşlar yeni konutlara yerleşti ve hayat yeniden hareketlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'da, felaketin ardından geçen 3 yılda kentte yaşanan değişim araç kameralarına yansıdı.

Depremden yaklaşık 20 gün sonra kaydedilen görüntüler ile 3 yıl sonra aynı güzergahta çekilen görüntüler, enkaza dönen bölgelerin yeniden yaşam alanlarına dönüştüğünü ortaya koydu.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Adıyaman'da binlerce binanın yıkılmasına ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Kentin birçok noktasında büyük yıkım yaşanırken, cadde ve bulvarlar enkazlarla doldu.

Depremden yaklaşık 20 gün sonra araç kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Atatürk Bulvarı üzerindeki Valilik Kavşağı ile eski Meslek Lisesi Kavşağı arasındaki bölgenin ağır hasarlı görüntüsü dikkat çekti. Bir zamanlar yoğunluğun yaşandığı güzergah, yıkılan binaların ardından adeta sessizliğe büründü.

Aradan geçen 3 yılın ardından aynı noktadan yeniden çekilen görüntüler ise bölgedeki büyük değişimi gözler önüne serdi. Yıkılan yapıların yerine yeni binaların yükseldiği, vatandaşların yeni konutlara yerleştiği ve bölgede hayatın yeniden hareketlendiği görüldü.

Depremin hemen sonrasındaki görüntülerde enkazlarla kaplı olan bölge, 3 yıl sonra yeni yapıları ve yeniden başlayan yaşamıyla dikkat çekti.

Adıyaman'da depremin izleri tamamen silinmese de, geçen 3 yılda kentte yürütülen çalışmalarla birlikte yıkımın yaşandığı bölgeler yeniden yaşam alanlarına dönüşmeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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