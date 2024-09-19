Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da 19 Eylül Gaziler Günü Etkinlikleri

Adıyaman'da 19 Eylül Gaziler Günü Etkinlikleri
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da 19 Eylül Gaziler Günü anma etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile başladı. Mimar Sinan Parkı önünden Valilik bahçesine kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Atatürk Büstü'ne çelenk bırakıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan, günün anlamı üzerine konuşma yaptı. Vali Osman Varol, gazilerin önemine değinerek etkinliklerin yıl boyunca sürdüğünü belirtti. Programa birçok kişi katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Adıyaman'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adıyaman'da, 19 Eylül Gaziler Günü anma etkinliği Mimar Sinan Parkı önünden Adıyaman Valiliği bahçesine kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Program daha sonra, valilik önünde Atatürk Büstüne çelenk bırakılmasıyla devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan tarafından günün anlam ve önemine binaen konuşma yapıldı. Okutan, konuşmasının ardından şiir okudu. Yapılan konuşmaların ardından program sona erdi.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol ise, "Tarihinde çok büyük sıkıntılar, çok büyük bir mücadele vermiş bir milletiz. Verdiğimiz ve halen vermeye devam ettiğimiz bu mücadelelerde belki de hayattaki en büyük varlıklarını, canlarını ortaya koyan bu uğurda şahadete koşan gazilik payesiyle şereflenen çok kıymetli büyük değerlerimiz var. Bugünde Gaziler Günü, gazilerimizi hatırlıyoruz, anıyoruz, onlarla birlikte oluyoruz. Bu kapsamda gün içerisinde programlarımız olacak. Biz millet olarak gazilerimize çok düşkünüz. Aslında sadece bir gün değil yılın her günü gazilerimizle ilgili çeşitli etkinliklerimiz ziyaretlerimiz oluyor. Ama özellikle bugün de onları tekrar bütün toplumun gündemine getirmek, hatırlamak, anmak onlarla birlikte olup dua etmek hepimizin boynunun borcu" diye konuştu.

Programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, gaziler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan, kurum müdürleri, STK temsilcileri, emniyet ve jandarma görevlileri ile çok sayıda kişi katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

19 Eylül Gaziler Günü 19 Eylül Gaziler Günü Yerel Haberler Etkinlikler Yerel

İsrail ordusu, Lübnan sınırına çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk etti

Siber saldırıyla yetinmeyip ülke sınırına onlarca tank yığdılar

 Valiler kararnamesinde dikkat çeken ayrıntı! Soylu'ya yakın isimler merkeze çekildi

Soylu'ya yakın isimler kızağa çekildi

 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
Narin soruşturmasında çarpıcı detay! Ağabey Enes Güran cinayet için mi çağrıldı?

Soruşturmada zihinleri kemiren şüphe! Ağabey Enes Güran cinayet için mi çağrıldı?
Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi? Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? BİM AKTÜEL KATALOĞU (20 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 20 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 19 Eylül maç takvimi! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? Tarık Mengüç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tarık Mengüç kaç yaşında, nereli? Tarık Mengüç biyografisi! TRT 1 (Monaco-Barcelona) maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco-Barcelona maçı şifresiz mi? Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında ve nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü? Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? Devrim Özkan hamile mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });