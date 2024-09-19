Adıyaman'da 19 Eylül Gaziler Günü Etkinlikleri

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Adıyaman'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adıyaman'da, 19 Eylül Gaziler Günü anma etkinliği Mimar Sinan Parkı önünden Adıyaman Valiliği bahçesine kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Program daha sonra, valilik önünde Atatürk Büstüne çelenk bırakılmasıyla devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan tarafından günün anlam ve önemine binaen konuşma yapıldı. Okutan, konuşmasının ardından şiir okudu. Yapılan konuşmaların ardından program sona erdi.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol ise, "Tarihinde çok büyük sıkıntılar, çok büyük bir mücadele vermiş bir milletiz. Verdiğimiz ve halen vermeye devam ettiğimiz bu mücadelelerde belki de hayattaki en büyük varlıklarını, canlarını ortaya koyan bu uğurda şahadete koşan gazilik payesiyle şereflenen çok kıymetli büyük değerlerimiz var. Bugünde Gaziler Günü, gazilerimizi hatırlıyoruz, anıyoruz, onlarla birlikte oluyoruz. Bu kapsamda gün içerisinde programlarımız olacak. Biz millet olarak gazilerimize çok düşkünüz. Aslında sadece bir gün değil yılın her günü gazilerimizle ilgili çeşitli etkinliklerimiz ziyaretlerimiz oluyor. Ama özellikle bugün de onları tekrar bütün toplumun gündemine getirmek, hatırlamak, anmak onlarla birlikte olup dua etmek hepimizin boynunun borcu" diye konuştu.

Programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, gaziler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan, kurum müdürleri, STK temsilcileri, emniyet ve jandarma görevlileri ile çok sayıda kişi katıldı. - ADIYAMAN