Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri
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Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen programda kortej yürüyüşü yapıldı, Türk bayrağı taşındı ve çeşitli etkinliklerle anma gerçekleştirildi.

Adıyaman'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Adıyaman Valiliği önünde toplanan kalabalık Atatürk Bulvarı üzerinde kortej yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açılarak vatandaşların omuzunda taşındı. Kortej Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde sona erdi.

Burada düzenlenen etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra fotoğraf sergisi gezildikten sonra protokol üyeleri konuşmalar yaptı. Öğrenciler sancağı Vali Osman Varol'a teslim ederken, 15 Temmuz ile ilgili düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, "Öyle büyük bir ihanete uğradık ki, vallahi bin yıl geçse bunu unutmak gerçekten mümkün değil. Öyle büyük bir ihanete uğradık ki yan yana olduğumuz, omuz omuza olduğumuz, kol kola olduğumuz çalışma arkadaşlarımız, komşularımız bize düşman oldu" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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