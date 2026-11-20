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Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Komitesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuk haklarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

İl Yetişkin Temsilcisi Mehmet Engin Coşkun'un koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuklara yönelik eğitim çalışmaları yapılırken, çocukların kendi emekleriyle hazırladıkları hikaye ve boyama kitapları da tanıtıldı. Program kapsamında ayrıca Adıyaman'ın tarihi mekanlarından Perre Antik Kenti'nde çocuk haklarına dikkat çekildi.

Etkinliklerin ilk bölümünde çocuklara yönelik çocuk hakları eğitimi düzenlendi. İl Kız Temsilcisi İrem Gülmez tarafından verilen eğitimde çocukların temel hakları, kendilerini ifade etme biçimleri ve sahip oldukları hakları koruyabilme yolları ele alındı. Sade ve interaktif bir anlatımla gerçekleştirilen eğitimde çocukların hakları konusunda bilinçlenmeleri ve bu hakları günlük yaşamlarında tanıyabilmeleri amaçlandı.

Programın üretim odaklı bölümünde ise çocukların katkılarıyla çocuk hakları temalı eserler hazırlandı. Çocuklar tarafından kaleme alınan "Çocuk nedir?", "Sağlık hakkı nedir?", "Eğitim hakkı nedir?", "Katılım hakkı nedir?" ve "COP 31 Antalya" başlıklı 5 hikaye kitabının yanı sıra bir boyama kitabı da tamamlandı.

Hazırlanan eserler, çocukların haklar konusundaki bilgi ve düşüncelerini ortaya koymalarına imkan sağladı. Çocuklar, kendi emekleriyle hazırladıkları hikaye ve boyama kitaplarını İl Yetişkin Temsilcisi Mehmet Engin Coşkun'a takdim etti.

Etkinliklerin bir diğer ayağı ise Adıyaman'ın önemli tarihi ve kültürel değerleri arasında yer alan Pirin Perre Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Tarihi alanda bir araya gelen çocuklar, açtıkları pankartla çocuk haklarına dikkat çekerek toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladı. Kadim tarihiyle öne çıkan Perre Antik Kenti'nde gerçekleştirilen çalışma, çocuk hakları mesajının kentin kültürel mirasıyla buluşmasına da sahne oldu.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde çocukların yalnızca hak sahibi bireyler değil; aynı zamanda fikir üreten, eser ortaya koyan, kendilerini ifade eden ve toplumsal yaşama aktif katılım sağlayan bireyler olduğu vurgulandı. Adıyaman Çocuk Hakları Komitesi tarafından gerçekleştirilen programla çocuk hakları konusunda farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı