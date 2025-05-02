1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
'Peri masalı'nın hayalet şatoları! 13 sanığın 885 yıla kadar hapsi isteniyor

'Peri masalı'nın hayalet şatoları! İşte 13 sanık için istenen ceza

Adıyaman-Çelikhan yolunda ilk kazma vuruldu

Adıyaman-Çelikhan yolunda ilk kazma vuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek ve bölgenin kalkınmasına ivme kazandıracak olan Adıyaman-Çelikhan İl Yolu Projesi, önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

Adıyaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek ve bölgenin kalkınmasına ivme kazandıracak olan Adıyaman- Çelikhan İl Yolu Projesi, önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, projenin geldiği noktayı kamuoyuyla paylaştı. Toplamda 39,4 kilometre uzunluğa sahip olan yol; 2 adet tünel ve 5 adet köprü ile birlikte inşa edilecek. Yolun 7,5 kilometresi bölünmüş yol (Bsk), 31,9 kilometresi ise tek yol (Bsk) standardında olacak.

14 Ocak 2025 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılmasının ardından, proje sahasında keşif çalışmaları tamamlandı. Bu doğrultuda, Adıyaman Merkez'e bağlı Varlık Köyü sınırlarında, 19+800. kilometrede şantiye kurulumuna başlanarak kazı çalışmalarına resmen start verildi.

Milletvekili Mustafa Alkayış, bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde büyük katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere, sürecin ger anını yakından takip eden Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan ve Hüseyin Özhan'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.