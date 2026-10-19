Adıyaman-Çelikhan karayolunda otomobil bagajında yolculuk yapan kişi şaşırttı

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Adıyaman- Çelikhan karayolunda seyir halindeki bir otomobilin bagajında yolculuk yapan kişi, görenleri şaşırttı.

Adıyaman istikametinden Çelikhan yönüne doğru ilerleyen otomobilin bagajında bir kişinin yolculuk yaptığı görüldü. Karayolunda seyreden diğer sürücüler, bagajdaki kişiyi fark edince o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Vatandaşlar, özellikle karayollarında gerçekleştirilen denetimlerin sıklaştırılması, araçlarda yolcu taşınmasına ilişkin kurallara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlara karşı gerekli işlemlerin uygulanmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı