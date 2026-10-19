Adıyaman-Çelikhan karayolunda otomobil bagajında yolculuk yapan kişi şaşırttı

Adıyaman-Çelikhan karayolunda otomobil bagajında yolculuk yapan kişi şaşırttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman-Çelikhan karayolunda bir otomobilin bagajında yolculuk yapan kişi, diğer sürücülerin dikkatini çekti. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken vatandaşların trafik güvenliği için denetimlerin sıklaştırılmasının önem taşıdığı ifade edildi.
Adıyaman- Çelikhan karayolunda seyir halindeki bir otomobilin bagajında yolculuk yapan kişi, görenleri şaşırttı.
Adıyaman istikametinden Çelikhan yönüne doğru ilerleyen otomobilin bagajında bir kişinin yolculuk yaptığı görüldü. Karayolunda seyreden diğer sürücüler, bagajdaki kişiyi fark edince o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.
Vatandaşlar, özellikle karayollarında gerçekleştirilen denetimlerin sıklaştırılması, araçlarda yolcu taşınmasına ilişkin kurallara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlara karşı gerekli işlemlerin uygulanmasının önem taşıdığı ifade edildi.