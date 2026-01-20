Haberler

Kaymakam Pelvan, yol açma çalışmalarını inceledi

Güncelleme:
Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, kar yağışı sonrası Fatih Köyü yolunun ulaşıma açılması için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirtti.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı sonrası yürütülen yol açma çalışmaları sürüyor.

Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçeye bağlı Fatih Köyü yolunun ulaşıma açılması için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaymakam Pelvan, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığını ifade etti.

Fatih Köyü'nü de ziyaret eden Kaymakam Pelvan, yolun en kısa sürede güvenli şekilde ulaşıma açılması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

