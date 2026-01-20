Kaymakam Pelvan, yol açma çalışmalarını inceledi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı sonrası yürütülen yol açma çalışmaları sürüyor.

Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçeye bağlı Fatih Köyü yolunun ulaşıma açılması için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaymakam Pelvan, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığını ifade etti.

Fatih Köyü'nü de ziyaret eden Kaymakam Pelvan, yolun en kısa sürede güvenli şekilde ulaşıma açılması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti. - ADIYAMAN