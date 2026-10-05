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Adıyaman Besni'de şiddetli yağış ve gök gürültüsü hayatı olumsuz etkiledi

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Adıyaman Besni'de şiddetli yağış ve gök gürültüsü hayatı olumsuz etkiledi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve gök gürültüsü hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak kısa sürede etkisini artırırken peş peşe çakan şimşekler karanlık gökyüzünü zaman zaman gündüze çevirdi, ilçede gök gürültüsü gece boyunca etkili oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve gök gürültüsü hayatı olumsuz etkilerken, peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Besni ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini artırdı. Yağışla birlikte gökyüzünde peş peşe çakan şimşekler ve duyulan gök gürültüsü dikkat çekti. Şimşeklerin oluşturduğu yoğun ışık nedeniyle karanlık gökyüzü zaman zaman adeta gündüze döndü.

İlçe genelinde şiddetli yağış etkisini sürdürürken, gök gürültüsü ve şimşekler de gece boyunca etkili oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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