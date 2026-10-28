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Adıyaman Besni'de sağanak sokakları göle çevirdi, köy yollarında taşkın oluştu

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Adıyaman Besni'de sağanak sokakları göle çevirdi, köy yollarında taşkın oluştu Haber Videosunu İzle
Adıyaman Besni'de sağanak sokakları göle çevirdi, köy yollarında taşkın oluştu
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle döndürdü, bazı köy yollarında su taşkınları oluştu. Sürücüler suyla kaplanan yollarda güçlük çekerken, hazırlıksız yakalanan yayalar kapalı alanlara sığındı ve köy yollarında ulaşım güçlükle sağlandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı köy yollarında su taşkınları meydana geldi.

Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ise korunmak için kapalı alanlara sığındı. İlçeye bağlı bazı köy yollarında da su taşkınları meydana geldi. Taşkınlar nedeniyle yollarda ulaşım güçlükle sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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