Haberler

Adıyaman Besni'de sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Besni'de sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış sele neden oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı yollar adeta göle döndü, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırarak sele neden oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmur suları kısa sürede sele dönüştü.

Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda biriken sular, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, yağışın şiddetini artırması üzerine trafikte kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Zaman zaman etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı yollar adeta göle döndü. Yağışın etkili olduğu bölgelerde vatandaşlar ve sürücüler güçlük yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Aman Messi duymasın! Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi

Aman Messi duymasın! Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu

Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Işın evinin yakınında tacize uğradığını anlattı

Ünlü oyuncu evinin yakınında tacize uğradı: Bağıra bağıra uzaklaştım
Süper Lig'de bir ayrılık daha! 5 maçlık seri sonunu getirdi

Onun da sonu kötü oldu!
7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım

7.7'lik deprem sonrası pes dedirten görüntü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü

Bir ilimizde silahlı katliam: Aynı aileden 4 kişi can verdi
Azerbaycan'da okula alınmayan başörtülü öğrenci: Ayıp olsun size

Ne oldu sana Aliyev? Başörtülü öğrencinin tepkisi büyük ses getirdi
İmamoğlu davasında sanık, imar için 12 milyon 500 bin lira çek verdiğini söyledi

Dudak uçuklatan rüşvet ağını itiraf etti: Lanet ederek tamam dedim
Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor

Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor