Adıyaman Belediyesi, Petrol Caddesi Türmüz yolunda yol genişletme ve düzenleme çalışmaları yaparak yaya ve araç ulaşımını daha konforlu hale getiriyor. Yol genişletme ve düzenleme çalışmaları sonucunda yol 2 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olacak. Yolun yapımında yeşillendirilmiş orta refüj, bisiklet yolları, kaldırımlar ve ışıklandırmalar da yer alacak.

Adıyaman Belediyesi, Petrol Caddesi Türmüz yolunda yol genişletme ve düzenleme çalışmaları yapıyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya ve araç ulaşımını daha konforlu bir hale getirmek için şehir merkezi genelinde hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Birçok noktada freze, asfalt ve yama çalışması yapan Adıyaman Belediyesi, Petrol Caddesi Türmüz yolunun dar olmasından dolayı yol genişletme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yapımı devam eden yol genişletme ve düzenleme çalışmalarında halihazırda bir gidiş ve bir geliş olmak üzere 12 metre genişliğinde olan yol, yapımı tamamlandıktan sonra 2 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olacak.

Modern mimariyle yapımı planlanan yolda 4 metre genişliğinde yeşillendirilerek ferah bir görünüme sahip olacak olan orta refüj ve yanlarda ışıklandırmalar ile bisiklet yollarının yanı sıra engelliler ve yayalar için kaldırımlar yapılacak.

Yapımı tamamlandıktan sonra 3. Çevre Yolu ve 4. Murat Çevre Yolu ile bağlantısı bulunacak olan Petrol Caddesi Türmüz yolu, aynı zamanda Esentepe Mahallesi ile de bağlantı yollarına sahip olacak.

Petrol Caddesi Türmüz Yolu çalışmaları hakkında bilgi aktaran Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Bir gidiş ve bir geliş olmak üzere 12 metre genişliğe sahip olan yolumuzda yol genişletme ve düzenleme çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmalarımız sona erdiğinde 2 kilometre uzunluğundaki yolumuzun genişliği 12 metreden 30 metreye çıkacak. Projemizin içeriğinde yeşillendirme çalışması yapılmış orta refüj, yayalar ve engelliler için kaldırımlar, bisiklet yolları ve ışıklandırma çalışmaları bulunmakta. Yapımı devam eden yolumuz 3. Çevre Yolu, 4. Murat Çevre Yolu ve Esentepe Mahallesi ile de bağlantı yollarına sahip olacak. Aralıksız şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz ve en kısa sürede halkımızın hizmetine açacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN