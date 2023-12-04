Üye Girişi
Haberler

Adıyaman Belediyesi, Petrol Caddesi Türmüz yolunda yol genişletme ve düzenleme çalışmaları yapıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Adıyaman Belediyesi, Petrol Caddesi Türmüz yolunda yol genişletme ve düzenleme çalışmaları yaparak yaya ve araç ulaşımını daha konforlu hale getiriyor. Yol genişletme ve düzenleme çalışmaları sonucunda yol 2 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olacak. Yolun yapımında yeşillendirilmiş orta refüj, bisiklet yolları, kaldırımlar ve ışıklandırmalar da yer alacak.

Adıyaman Belediyesi, Petrol Caddesi Türmüz yolunda yol genişletme ve düzenleme çalışmaları yapıyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya ve araç ulaşımını daha konforlu bir hale getirmek için şehir merkezi genelinde hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Birçok noktada freze, asfalt ve yama çalışması yapan Adıyaman Belediyesi, Petrol Caddesi Türmüz yolunun dar olmasından dolayı yol genişletme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yapımı devam eden yol genişletme ve düzenleme çalışmalarında halihazırda bir gidiş ve bir geliş olmak üzere 12 metre genişliğinde olan yol, yapımı tamamlandıktan sonra 2 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olacak.

Modern mimariyle yapımı planlanan yolda 4 metre genişliğinde yeşillendirilerek ferah bir görünüme sahip olacak olan orta refüj ve yanlarda ışıklandırmalar ile bisiklet yollarının yanı sıra engelliler ve yayalar için kaldırımlar yapılacak.

Yapımı tamamlandıktan sonra 3. Çevre Yolu ve 4. Murat Çevre Yolu ile bağlantısı bulunacak olan Petrol Caddesi Türmüz yolu, aynı zamanda Esentepe Mahallesi ile de bağlantı yollarına sahip olacak.

Petrol Caddesi Türmüz Yolu çalışmaları hakkında bilgi aktaran Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Bir gidiş ve bir geliş olmak üzere 12 metre genişliğe sahip olan yolumuzda yol genişletme ve düzenleme çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmalarımız sona erdiğinde 2 kilometre uzunluğundaki yolumuzun genişliği 12 metreden 30 metreye çıkacak. Projemizin içeriğinde yeşillendirme çalışması yapılmış orta refüj, yayalar ve engelliler için kaldırımlar, bisiklet yolları ve ışıklandırma çalışmaları bulunmakta. Yapımı devam eden yolumuz 3. Çevre Yolu, 4. Murat Çevre Yolu ve Esentepe Mahallesi ile de bağlantı yollarına sahip olacak. Aralıksız şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz ve en kısa sürede halkımızın hizmetine açacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Adıyaman Belediyesi Yerel Haberler Belediye Emlak Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Akaryakıta indirim gelecek mi? Bu gece akaryakıta indirim var mı, ne zaman gelir? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 5 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title