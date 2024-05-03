Adıyaman Barosu Başkanı Adıyaman tütünüyle ilgili açıklama yaptı

Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, Adıyaman tütünüyle basın açıklaması düzenledi.

Sabahın erken saatlerinde baro üyesi avukatlarla birlikte Adıyamanlı tütüncülerle bir araya gelen Baro Başkanı Bilal Doğan, tütüncülerin sorun ve sıkıntılarını aynı zamanda taleplerini dinledi. Yaptığı görüşmeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Bilal Doğan, "Adıyaman tütünü Adıyaman için oldukça kıymetli. Adıyaman nüfusu 600 bin ama tütünü bire bir üreten ve esnaflığını yapan 100 bin kişi var. Doğrudan Adıyaman nüfusunun tamamına geçim kaynağı sağlayan, kenti ekonomisini yükselten en önemli ürünümüzdür Adıyaman tütünü. Adıyaman tütünü yıllardır yasaklarla gündeme gelmektedir. En son hapis cezalarına kadar varan yasalar çıkmaktadır. Bu durumla ilgili mücadele konusunda Adıyamanlı tütün üreticileri ve esnaflar elinden gelen ve çabayı gösterdi ancak istediğimiz sonucu alamadık. 6 Şubat 2023 depremin de bir kez daha vurduğu Adıyaman'da esnafların ve halkın ayakta kalmasını sağlayan tek ürün tütünken özellikle son 15 gündür kargoların tütün taşıması yasaklandı ve il dışına giden tütünlerimize baskınlar düzenlenerek el konuldu aynı zamanda tütüncü esnaflarımız da hem idari para cezaları hem de hapis cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Buradan yetkililere sesleniyoruz, Adıyaman için tütün çok kıymetli. Bir baba bu tütünden elde ettiği gelirle çocuklarını okutuyor, geçimini sağlıyor, çocuğunu evlendiriyor, bu tütün olmazsa Adıyaman'da hiçbir şey olmaz ve Adıyaman halkı oldukça mağdur olur ve biter. Adıyaman tütünü bu kadar önemli ve kıymetliyken bu yasakları kabul etmemiz mümkün değil. Bizler Adıyaman tütünü için özel bir düzenleme talep ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN