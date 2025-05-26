Adilcevaz'da Gelincik Çiçekleriyle Görsel Şölen

Adilcevaz'da Gelincik Çiçekleriyle Görsel Şölen
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Adilcevaz'da Gelincik Çiçekleriyle Görsel Şölen
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte açan gelincik çiçekleri, tarlalarda görsel bir şölen sunuyor. Sabitleme fırsatı yakalayan fotoğrafçılar ve doğa severler bu muhteşem manzarayı ölümsüzleştiriyor.

Adilcevaz'da tarlalar gelinciklerle süslendi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte açmaya başlayan gelincik çiçekleri görsel şölen sunuyor.

Son bir kaç haftadır etkili olan yağmurla birlikte doğada birçok çiçek türü de açmaya başladı. Bu çiçeklerden biri olan gelincik çiçekleri de, Adilcevaz ilçesinin de güzelliklerine güzellik katıyor. Doğal olarak yetişip, şiir, efsane ve türkülere konu olan gelincik çiçeği, kırmızı görüntüsüyle tarlalarda adeta görsel şölen sunuyor. Zarif ve kırmızı renkleriyle hem halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çeken gelincikler kartpostallık görüntüler sunuyor. Özellikle fotoğrafçılar ve doğa yürüyüşü tutkunları, gelinciklerle kaplı alanlarda vakit geçirip bu doğal güzelliği bol bol fotoğraflıyor. Her yıl tekrarlanan bu doğa olayı, Adilcevaz'ın bahar manzaralarını zenginleştirirken şehrin turistik cazibesini de arttırıyor.

Gelincik çiçekleri, kırmızı ve yeşilin en güzel tonlarını buluşturarak görenleri kendine hayran bırakıyor. Yoldan geçen vatandaşlar da kısa molalar vererek gördükleri doğal manzarayı fotoğraflayarak tadını çıkarıyor. Her yıl açan gelincik çiçeklerinin görsel şölen sunduğunu ifade eden Orhan Emen, "Görsel şölen sunan gelincik çiçekleri görenleri cezp ediyor. Bu muhteşem manzarayı gören mutlaka kısa bir mola veriyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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