Başkan Şahin güven tazeledi

Güncelleme:
Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'nın olağan genel kurulunda Adem Şahin, 277 oy alarak başkanlığa yeniden seçildi. Seçimin ardından hayatını kaybeden yakın dostu İlyas Alkan'ın mezarını ziyaret eden Şahin, duygusal anlar yaşadı.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odasının olağan genel kurulunda mevcut başkan Adem Şahin, 277 oy alarak güven tazeledi. Seçimin ardından Başkan Şahin kutlama yapmayarak geçtiğimiz trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yakın dostu ve yönetim kurulu üyesi İlyas Alkan'ın mezarını ziyaret etti.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası olağan genel kurulu yoğun katılımla tamamlandı. Toplam 866 üyeden 531'inin sandık başına gittiği genel kurulda oyların 7'si geçersiz sayılırken, 524 geçerli oydan; Rahime Ecerbilgiç 60 oy, Ayhan Öci 79 oy, Sevcan Alkan 108 oy alırken oyların 277'sini alan mevcut başkan Adem Şahit yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Başkan Adem Şahin, kutlamalar yerine anlamlı bir ziyareti tercih etti. Geçtiğimiz yıl trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yakın dostu ve yönetim kurulu üyesi İlyas Alkan'ın mezarını ziyaret eden Şahin, duygusal anlar yaşadı.

Mezar başında dua eden Şahin, zaferini adeta merhum yol arkadaşıyla paylaştı. Çevresindekileri duygulandıran bu ziyaret, camiada "büyük bir vefa örneği" olarak nitelendirildi.

"Bu başarıda onun da emeği çok büyük. Onu asla unutmayacağız," diyen Şahin, yeni dönemde de birlik ve beraberlik mesajı verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
