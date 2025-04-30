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ADEM projeleriyle kadınlara istihdama destek

ADEM projeleriyle kadınlara istihdama destek
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Yakutiye ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Burak Tortumlu Aile Destek Eğitim Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Yakutiye ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Burak Tortumlu Aile Destek Eğitim Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Yakutiye Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen ADEM projeleri, kadınların sosyal hayata katılımı, kişisel ve mesleki gelişimi ile istihdama entegrasyonu hedefleriyle önemli çalışmalar yürütülüyor. Merkezde; aşçılık, pastacılık, kuaförlük, dikiş-nakış, geleneksel el sanatları, okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim ve kreş gibi birçok alanda kurs faaliyetleri sürdürülüyor.

Bu kapsamda Valilik, Yakutiye Kaymakamlığı, İŞKUR İl Müdürlüğü ve MYTEX firması arasında "Terlik Üretimi" için imzalanan protokol ile hayata geçirilen "İşbaşı Eğitim Programı" kapsamında, 80 kursiyer 9 ay süreyle asgari ücret karşılığında istihdam edilecek ve bu sürecin ardından kursiyerlerin %60'ı firmada kalıcı olarak istihdam edilecek. Kursiyerlere proje kapsamında yol desteği, ADEM bütçesinden karşılanan yemek hizmeti ve çocukları için ücretsiz kreş imkanı sağlanacak.

Erzurum genelinde yürütülen diğer ADEM projeleriyle birlikte, yiyecek-içecek hizmetleri, tekstil ve daha birçok alanda kurulacak atölyeler sayesinde kadınlar "Biz de varız" diyerek üretimin öznesi olması hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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