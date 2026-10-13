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Adana Pozantı'da 2 emekli arkadaş, 3 günde şelale yolunda 20 çuval çöp topladı

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Adana Pozantı'da 2 emekli arkadaş, 3 günde şelale yolunda 20 çuval çöp topladı
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Adana Pozantı'da yaşayan 2 emekli arkadaş, çevre kirliliğine dikkat çekmek için şelale yolu güzergahında 3 gün temizlik yaparak 20 çuval çöp topladı. İkilinin duyarlı davranışı takdir toplarken, çevre temizliğinin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşayan 2 emekli arkadaş, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla şelale yolu güzergahında 3 günde 20 çuval çöp topladı.

Pozantı'da yaşayan emekli Almanca öğretmeni Kemal Önal ile emekli İnfaz Koruma Başmemuru Mustafa Çetinkaya doğa yürüyüşleri sırasında karşılaştıkları çevre kirliliğine kayıtsız kalmadı. Şelale yolu güzergahında çevreye atılan çöpleri gören Önal ve Çetinkaya, hem doğal güzellikleri korumak hem de vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla temizlik çalışması başlattı.

Üç gün boyunca yürüyüş güzergahında temizlik yapan iki arkadaş, toplam 20 çuval dolusu çöp topladı. İki vatandaşın duyarlı davranışı takdir toplarken, çevre temizliğinin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi.

"Doğayı temiz tutmak hepimizin sorumluluğu"

Doğada yürüyüş yapmayı sevdiklerini belirten Kemal Önal ve Mustafa Çetinkaya, şelale yolu üzerinde gördükleri çöplerin kendilerini üzdüğünü ifade etti. Amaçlarının yalnızca çöp toplamak olmadığını belirten iki emekli, vatandaşlarda çevre koruma bilincini güçlendirmek ve herkese örnek olmak istediklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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