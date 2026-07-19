Kozan'da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Adana'nın Kozan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi Sehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden biri devrildi. Yola savrulan sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı