Adana Karataş'ta hortum şantiyedeki konteyneri söküp parçaladı

ADANA'nın Karataş ilçesinde etkili olan hortum, bir inşaat şantiyesindeki konteynere zarar verdi.

İlçede sabah saatlerinde sağanak ve fırtınayla birlikte hortum çıktı. Kıyıya yakın bölgede bir inşaat şantiyesinde bulunan konteyner hortum nedeniyle yerinden sökülerek parçalandı. Şantiyedeki malzemeler de zarar gördü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Hortum bir süre sonra etkisini yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı