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Adana haberleri: Çukurova Belediye Başkanı Çetin, Kreş Öğrencileriyle Buluşup Onlar Kitap Okudu

Yerel Haberler

Adana haberleri: Çukurova Belediye Başkanı Çetin, Kreş Öğrencileriyle Buluşup Onlar Kitap Okudu

Adana yerel haberi | Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediyenin Gülen Yüzler semt kreşlerinde eğitim gören öğrencilerle buluşarak onlara kitap okudu, oyunlar oynadı, sohbet etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediyenin Gülen Yüzler semt kreşlerinde eğitim gören öğrencilerle buluşarak onlara kitap okudu, oyunlar oynadı, sohbet etti.

Çukurova Belediyesi Güzelyalı Semt Kreşinde eğitim gören minikler, Başkan Soner Çetin ile Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı'nda buluştu. Başkan Soner Çetin, müzik eşliğinde spor yaparak dans eden çocuklara eşlik etti, onların sevincine ortak oldu. Velilerin de hazır bulunduğu etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Çocukların gösterdiği ilgiye aynı sıcaklıkla karşılık veren Başkan Soner Çetin, çocuklara 'Hayat Sevince Güzel' adlı kitabı okudu. Çocuklar, büyük bir dikkatle dinledikleri Başkan Soner Çetin'in kitapta geçen olaylarla ilgili sorduğu soruları cevaplamak için birbiriyle yarıştı.

Çocuklara sevginin önemini anlatan Başkan Soner Çetin, çocuklara, insanları, doğayı, hayvanları hiçbir ayrım yapmadan sevmelerini, kimseye karşı kin beslememelerini önerdi.

Başkan Soner Çetin, etkinliğin sonunda miniklerle ve kreş öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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