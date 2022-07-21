Adana haberleri: Ceyhan'da Yaz Kursları Başladı

Ceyhan Belediyesi Yaz Kursları başladı. Kültür-sanat ve sporla ilgili birçok branşta verilecek kurslar ücretsiz olacak.

Ceyhan Belediyesi, çocukların, gençlerin, büyüklerin sıcak yaz günlerinde kültür–sanat ve sporla iç içe olması için 15 ayrı branşta deneyimli eğitmen, öğretmen ve antrenörler eşliğinde 'Yaz Kursları' başlattı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçe halkı ve protokolün katıldığı törenle başlayan kurslar kapsamında Ceyhanlılar, Türk Halk Oyunları, Bale, Modern Dans, Davul Ritim, Fitness, Jimnastik, Taekwondo, Basketbol, Voleybol, Futbol, Güreş, Bağlama, Bendir, Gitar ve Plates kurslarından ücretsiz yararlanacak.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhanlıların huzuru, güveni, sağlığını düşünerek hareket etmenin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle de çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Temizlikten imara, kaldırım ve yol çalışmalarından temiz içme suyuna, güvenlikten eğitime, kültür-sanattan spora, minik çocuklardan kadınlara kadar her yaş grubunda, her alanda, belediyenin tüm birimleriyle Ceyhanlılar için var olduğunu kaydeden Erdem, "Sosyal ve toplumsal belediyeciliğin adını güzel Ceyhanımıza kazımakta kararlıyız" dedi.

ERDEM'DEN CEYHANLILARA TEŞEKKÜR

Spor ve sanatın toplumdaki birleştirici gücüne inanarak başlattıkları yaz kurslarında uzman eğitmenler eşliğinde binlerce çocuk ve gencin kurs alacağını dile getiren Başkan Hülya Erdem, "Çocuklarımızın eğitim hayatlarının yanında spor, kültür-sanat yaşamına da merhaba demeleri gelecekteki planları adına son derece önem taşıyor. Bu bilinçle kurslara katılan tüm çocuklarımıza sağlıklı, eğlenceli, başarılarla dolu günler diliyorum" dedi. Erdem, yaz kurslarının açılışına ortak olan tüm Ceyhanlılara teşekkür etti. Erdem, "Çocuklarımıza huzurlu, güvenli, spor, sanat ruhuyla donanmış, sağlıklı yarınlar diliyorum. Yaz kurslarımız Ceyhanımız için, çocuklarımız, gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yaz Kursları açılış töreni kapsamında Ceyhanlı Rap sanatçıları S1R ve Hicaz sahne aldı. Ceyhan Belediyesi'nin tüm katılımcılara patlamış mısır ve soğuk meyve suyu ikram ettiği törenin son bölümünde Ceyhan halkı, DJ performansı ve davul zurna eşliğinde eğlendi.

ANKA / Yerel