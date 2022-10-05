Adana haberi: Çukurova Belediye Başkanı Çetin'den Hayvan Ambulansı Müjdesi

Gelen Adana haberine göre Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde ilçeye tam donanımla hayvan ambulansı kazandırılacağı müjdesini verdi. Başkan Çetin, ilk müdahalelerin gerçekleştireceği ambulansta ameliyat da yapılabileceğini söyledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde ilçeye tam donanımla hayvan ambulansı kazandırılacağı müjdesini verdi. Başkan Çetin, ilk müdahalelerin gerçekleştireceği ambulansta ameliyat da yapılabileceğini söyledi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Çukurova Belediyesi Hayvan Barınağında yapılan etkinlikte Başkan Soner Çetin, hayvan ambulansı müjdesi verdi.

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri ve Fatıma Zehra İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Çetin, hayvan hakları konusunda çok duyarlı olduklarını söyledi. Sokakta yaşayan canlara sahip çıkmaya çalıştıklarını belirten Başkan Soner Çetin, bu konuda faaliyet gösteren dernek ve kuruluşların da büyük önemi olduğunu anlattı.

Başkan Soner Çetin, tüm belediyelerden de aynı duyarlılığı göstermesini beklediğini vurgulayarak, "Buradan size bir müjde vermek istiyoruz. En yakın zamanda Türkiye'nin en gelişmiş hayvan ambulansını alıp hizmete sunacağız. Bu ambulansta ilk müdahale yanında ameliyat da yapılabilecek. Umut ediyorum ki bu da Türkiye'ye örnek olacaktır" dedi.

Soner Çetin, çocuklara da sokak hayvanlarına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Çukurova Belediyesinin Gülen Yüzler Semt Kreşlerinden çocuklarımız Atatürkçü olarak çıkıyorlar, İstiklal Marşını, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini öğrenen çocuklar olarak mezun oluyorlar. Aynı zamanda hayvan sever olarak mezun oluyorlar."

AYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık, konuşmasında çocuklara hayvanların insanların dostu olduğunu belirterek, bu konuda yaptığı çalışmalardan dolayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür etti.

KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım ise Başkan Soner Çetin'in hayvanlarla ilgili önemli projeler geliştirdiği anlattı. Yıldırım, özveriyle çalıştıklarını vurguladığı Çukurova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Bahar Karabulut ve müdürlük personeline de teşekkür etti.

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşi öğretmeni Tuğçe Çetin de Hayvanları Koruma Günü ile ilgili çocukları bilgilendirdi.