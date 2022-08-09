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Adana haber! Çukurova'da kreş kuraları çekildi

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Adana haber! Çukurova'da kreş kuraları çekildi

Adana haber... Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde eğitim görecek çocuklar noter huzurunda kura çekilerek belirlendi.

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde eğitim görecek çocuklar noter huzurunda kura çekilerek belirlendi.

Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde yapılan kura çekimine Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Özgen ve Tesisler Müdürü Tahsin Akış nezaret etti. Kura çekiminde heyecanlı olduğu gözlenen veliler kurada çocuklarının adı çıkınca büyük sevinç yaşadı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çalışan kadınların en büyük sorununun çocuğunu güvenle emanet edebileceği bir yer olduğunu belirterek, "Bundan dolayı göreve gelir gelmez Gülen Yüzler Semt Kreşleri açmaya başladık. Geçen zaman içinde kreşlerimizin sayısı 8 oldu. 9'uncu kreşimizi de yakın zamanda açacağız. Hem eğitim olarak üst düzey hizmet veriyoruz hem de fiyatlarımız çok uygun. Bundan dolayı kreşlerimiz hemşehrilerimiz tarafından tercih ediliyor. Kreşlerimize gösterilen ilgi bizi yeni kreşler açmaya itiyor. Bunu da yapacağız" dedi.

Kurada ismi çıkan çocukların kesin kayıtları 31 Ağustos tarihine kadar yaptırılacak. İlk kez kreşe başlayacak çocukların uyum eğitimi aynı tarihte başlayacak. Kreşler tüm öğrenciler için ise 5 Eylül tarihinde açılacak. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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