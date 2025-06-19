Adana'daki Orman Yangınına Müdahale Eden Uçak Kaza Yaptı, Pilotlar Kurtarıldı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağının kazaya karıştığını ve pilotların sağ olarak kurtulduğunu duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çok şükür uçakta görevli 2 pilotumuz sağ olarak kurtulmuştur. Yeşil Vatanımızı canı pahasına koruyan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale için gönderilen yangın söndürme uçağının kaza yapmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yumaklı, uçakta görevli olan 2 pilotun sağ olarak kurtulduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adana'nın Çukurova ilçesinde kırsal alanda başlayıp, ormana sirayet eden yangına müdahale eden bir yangın söndürme uçağımız, Seyhan Barajı'ndan su alımı yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır. Çok şükür uçakta görevli 2 pilotumuz sağ olarak kurtulmuştur. Yeşil Vatanımızı canı pahasına koruyan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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