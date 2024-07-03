Adana'da Ruh Sağlığı Hastanesi'nde Tarım Terapisi

Adana'da Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastalar, tarımla terapi oluyor. Hastane yetkilileri, tarımsal faaliyetlerle uğraşan hastaların sağlık durumunun daha iyiye gittiğini gördüklerini vurguladı.

Adana'da 40 yıldır hizmet veren Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastalar, hastanenin bahçesinde tarım işleriyle uğraşarak terapi oluyor. Serada domates, biber, fasulye, patlıcan ve salatalık toplayan hastalar ayrıca ağaçta buduyor. Onlarca hasta dönüşümlü olarak çalışıyor. Bahçede çeşitli meyve ağaçları yer alırken, hastalar da doğal ortamda tarım faaliyetleriyle uğraşıyor.

Hastalara yönelik 'iş ve uğraş terapisi' kapsamında hastaların, hayata bağlanmaları, yaşamdan zevk alıp, kendilerini işe yarar hissetmeleri ve çevreyle bağlantı kurmaları sağlanıyor.

"Hastalar ürünlerin bütün sürecini görüyor"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yunus Emre Yıldırım, "Burası 16 şehrin bölge hastanesi olması nedeniyle buradaki hastaların rehabilitasyon sürecini de bizler ele alıyoruz. Buradaki bahçemizde ve seramızda hastalarımız bir takım ürünlerin fideden olgunlaşma dönemine kadar ki sürecini görme fırsatı oluyor. Buradaki hastalar biber, patlıcan, domates, nar, üzüm, elma gibi meyve ve sebzeleri yetiştiriyor" ifadelerini kullandı.

"Kazanımlar çok fazla"

Hastaların diğer terapi çeşitleriyle birlikte sağlıklarına daha hızlı kavuştuğunu aktaran Dr. Yıldırım, "Hastalar burada sosyal yaşama uyum sürecini tamamlıyor. Aynı zamanda hastaların diğer hastalarla uyum sürecini gözden geçirmiş oluyoruz. Bu sürecin bize ve hastaya kattığı kazanımlar oluyor. Buranın hastaya dış dünyada nasıl bir hayat sağlayacağı, bu işlerin nasıl yapıldığı ve onların ruh sağlığında ki tedavi sürecine epey katkısı bulunmakta" dedi. - ADANA