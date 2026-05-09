Uçurtma Şenliği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı

Adana'da düzenlenen 'Uçurtmanı al gel, gökyüzünü hep birlikte renklendirelim' temalı Uçurtma Şenliği'nde, birçok vatandaş uçurtmalarını uçurarak keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte yapılan yarışmalarda kazanan uçurtmalar ödüllendirildi.

Adana'da 'Uçurtmanı al gel, gökyüzünü hep birlikte renklendirelim' sloganıyla düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Adana Valiliği himayesinde, 'Uçurtmanı al gel, gökyüzünü hep birlikte renklendirelim' sloganıyla düzenlenen şenlik, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 'Amerikan Adası' olarak bilinen Seyhan Baraj Gölü kıyısında düzenlendi. Vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılıp uçurtma uçurarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Çocukların farklı oyunlar oynayarak vakit geçirdiği şenlikte, 'En İyi Uçurtma', 'En Uzak Mesafeye Giden Uçurtma' ve 'En Hızlı Havalanan Uçurtma' kategorilerinde dereceye girenlere ödül verildi.

Etkinlik konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki alanlarda halkın katılım sağlayacağı daha fazla etkinliklerin yapılacağını belirtti.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Mehmet Damar, "Çok güzel bir organizasyon olmuş. Bu güzel, güneşli günde herkes uçurtmasını alıp geldi. Çok güzel oldu" dedi.

Emirhan Sarsılmaz ise yeğeni ve çocuklarıyla etkinliğe geldiğini, çok keyif aldığını söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
