Adana'da özel bireylere 'Yaza Veda, Okula Merhaba' etkinliği düzenlendi.

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Adana'da özel bireylerin katılımıyla "Yaza Veda, Okula Merhaba" etkinliği düzenlendi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Yedipınar Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından kurumdan hizmet alan özel bireylere yönelik "Yaza Veda, Okula Merhaba" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında özel bireyler, hazırladıkları halk oyunları gösterisini sergiledi. Müzik eşliğinde doyasıya dans eden bireyler, çeşitli sportif faaliyetlere de katılarak keyifli vakit geçirdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikle özel bireylerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılımının desteklenmesinin amaçlandığı belirtilirken, benzer etkinliklerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı