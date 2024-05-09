Adana'da otomobil bisikletliye çarpıp kaçtı: 1 ölü

ADANA - Adana'da otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bulvar üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda giden bisikletli İbrahim Vuranay'a çarpıp olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vuranay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.