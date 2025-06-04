Adana'da Otobüs Şoförü, Sıcaktan Bunalan Çocuklara Dondurma İkram Etti

Adana'da Otobüs Şoförü, Sıcaktan Bunalan Çocuklara Dondurma İkram Etti
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Adana'da bir otobüs şoförü, hava sıcaklıklarının 35 dereceyi aştığı günlerde çocuk yolcularına dondurma ikram ederek onları sevindirdi. Şoförün bu güzel hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Adana'da bir otobüs şoförü sıcaktan bunalan çocukları dondurma ile serinletti.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklıkları 35 dereceyi aştı. Kentte özel halk otobüsü süren bir şoför ise çocuk yolcularının sıcaktan etkilendiğini fark ederek bir dondurmacı önünde durarak, çocuklar için dondurma alıp onlara ikram etti.

'Otobüs şoförü öcü değil. Bugün dondurma günü, çocukları sevindirelim' diyerek dondurmaları dağıtan şoförün videosu sosyal medyada ilgi gördü. Dondurma alan çocuklar sevinirken aileler ise şoföre teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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