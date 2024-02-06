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Adana'da Miraç Kandili'nde depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

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Adana'da Miraç Kandili idrak edilirken depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Kozan İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Adana'da Miraç Kandili idrak edilirken depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Kozan İlçe Müftülüğü tarafından Hoca Ahmet Yesevi Camii'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Programda Kozan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, depremde hayatını kaybedenler için dua etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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