Adana'da Miraç Kandili'nde depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
Adana'da Miraç Kandili idrak edilirken depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Kozan İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.
Adana'da Miraç Kandili idrak edilirken depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.
Kozan İlçe Müftülüğü tarafından Hoca Ahmet Yesevi Camii'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Programda Kozan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, depremde hayatını kaybedenler için dua etti. - ADANA