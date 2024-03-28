Adana'da koruyucu aileler ve çocukları geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Adana'da koruyucu aileler ve çocukları Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonunun (DAİMFED) düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde buluştu.

DAİMFED'in düzenlediği bu yıl 16'ıncı Geleneksel iftar yemeği Adana'da bir otelde gerçekleştirildi. İftar sonrası konuşan DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Ramazan ayında 16 yıldır bu etkinliğimizi düzenli bir şekilde idrak etmekteyiz evlatlarımıza sahip çıkan koruyucu ailelerimiz bizler ne kadar çok teşekkür etsek azdır. iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

İftar yemeğine katılım sağlayan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise, "Adana'da şöyle bir karara varmıştım, esasında bu sene hiçbir iftara katılmayıp. Evde çorbamız, salatamız, mütevazı, ramazanların ruhuna daha uygun bir şekilde ramazan ayını idrak edelim dedik. Ancak bu davet gelince iki taraftan da çok kutsal, çok güzel bir faaliyet olduğu için bu iftarda da bu kuralı kırmış olduk. Bu pozitif ortamı, bu Adana'nın yüce gönüllülüğü, hayır sahibi, imkanlarıyla birlikte olmayı, onların pozitif enerjilerinden istifade etmiş olduk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlikte animatörler tarafından çocuklarla eğlenceli oyunlar oynandı. İftar programı, Hacivat ile Karagöz gösterisinin ardından son buldu. - ADANA