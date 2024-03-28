Üye Girişi
Haberler

Adana'da koruyucu aileler ve çocukları geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da koruyucu aileler ve çocukları Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonunun (DAİMFED) düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde buluştu.

DAİMFED'in düzenlediği bu yıl 16'ıncı Geleneksel iftar yemeği Adana'da bir otelde gerçekleştirildi. İftar sonrası konuşan DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Ramazan ayında 16 yıldır bu etkinliğimizi düzenli bir şekilde idrak etmekteyiz evlatlarımıza sahip çıkan koruyucu ailelerimiz bizler ne kadar çok teşekkür etsek azdır. iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

İftar yemeğine katılım sağlayan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise, "Adana'da şöyle bir karara varmıştım, esasında bu sene hiçbir iftara katılmayıp. Evde çorbamız, salatamız, mütevazı, ramazanların ruhuna daha uygun bir şekilde ramazan ayını idrak edelim dedik. Ancak bu davet gelince iki taraftan da çok kutsal, çok güzel bir faaliyet olduğu için bu iftarda da bu kuralı kırmış olduk. Bu pozitif ortamı, bu Adana'nın yüce gönüllülüğü, hayır sahibi, imkanlarıyla birlikte olmayı, onların pozitif enerjilerinden istifade etmiş olduk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlikte animatörler tarafından çocuklarla eğlenceli oyunlar oynandı. İftar programı, Hacivat ile Karagöz gösterisinin ardından son buldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yavuz Selim Köşger Mustafa Karslıoğlu İftar Adana Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 28 Mart Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor kim elendi? 28 Mart Perşembe Survivor'da kim elendi? İnci Taneleri CANLI izle! 28 Mart İnci Taneleri 11. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Talip Aşık kimdir? Zafer Partisi Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Talip Aşık kaç yaşında, nereli? Cemil Kurt kimdir? CHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Cemil Kurt Kaç yaşında, nereli? Tahsin Akdeniz kimdir? CHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Tahsin Akdeniz Kaç yaşında, nereli? Mehmet Kavallı kimdir? Zafer Partisi Hatay- Erzin Belediye Başkan adayı Mehmet Kavallı kaç yaşında, nereli? Kazım Yalçın kimdir? Zafer Partisi Hatay- Dörtyol Belediye Başkan adayı Kazım Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhittin Tamer Özdemir kimdir? Zafer Partisi Hatay- Belen Belediye Başkan adayı Muhittin Tamer Özdemir kaç yaşında, nereli? Mehmet Burak Gürbüz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Arsuz Belediye Başkan adayı Mehmet Burak Gürbüz kaç yaşında, nereli? Cemil Akkoçak kimdir? Zafer Partisi Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak kaç yaşında, nereli? Osman Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Osman Yılmaz kaç yaşında, nereli? Melis Yıldız Akın kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Merkez Belediye Başkan adayı Melis Yıldız Akın kaç yaşında, nereli? Tulin Yüksel kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Derecik Belediye Başkan adayı Tulin Yüksel kaç yaşında, nereli? İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title